〈台股盤後〉美電子盤急拉千點救駕 多頭狂拉收跌293點、重回萬點

武漢肺炎疫情引爆全球股災，美股道瓊指數崩跌 2352 點，台股今 (13) 日也震盪劇烈，早盤最重創下 780 點的史上最大盤中跌點，加權指數摜壓跌破 9700 點，不過，美股電子盤急拉千點，尾盤多頭點火股王大立光，且漲近 2%，並由蘋概股領軍收斂大盤跌勢，終場收跌 293.45 點、跌幅 2.82%，加權指數收在 10128.87 點，重返萬點，成交量擴大到 3021.81 億元，本周周線大跌 1192 點。

尾盤亞股多出現跌勢收斂，反攻號角從南半球響起，主要是澳洲祭出 176 億澳幣刺激計畫，帶動澳洲指數強勢翻紅，激勵的氣氛傳遍全球，美股道瓊電子盤急拉千點翻紅，日韓股市都急速收斂跌幅。

台股也獲得多頭介入拉抬，跌停家數從最嚴峻的超過 500 家，縮小至 116 家，在全球一片恐慌、斷鏈利空中，蘋果傳來多項利多，包括中國市場的蘋果零售店全門市恢復營業，AirPods 供應鏈也持續趕工，全年 9000 萬套目標不變等，都為蘋概股注入強心針，大立光尾盤強拉翻紅，終場勁揚 2.01%，收在 4060 點，高低振幅達 11%。

其餘蘋概股也跟進表態，金像電強登漲停作收，高低振幅高達近 18%，且是整體股市唯一漲停板個股；穩懋、廣達、原相、美律等都逆勢收紅。

而另外蘋概雙王台積電、鴻海雖然沒有收紅，台積電收在 290 元、跌 1.36%，鴻海收 74.6 元、跌 0.13%，也都拉尾盤收斂跌勢。

盤面上跌勢最重的是生技股，亞諾法、全宇生技 - KY、中化生、羅麗芬 - KY、康友 - KY、和康生都重挫跌停，摜壓生技類股指數大跌超過 7%。

整體來說，台股從今年 1 月 3 日的 12197.64 高點下跌以來，跌到今天早盤的 9636 點低點，波段跌幅已達 21%，尤其光是本周就急跌 1192 點，短線確實有超跌跡象，但是，全球不確定因素仍高，還不見底部訊號，落底訊號要看美股連三紅、台股連三紅、以及外資連三天重回買超而定，即便短線出現反彈，也不宜貿然進場摸底。