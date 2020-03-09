加密貨幣隨全球資產走跌 比特幣單日跌幅逾8%

在油價暴跌和股票進一步遭拋售之際，加密貨幣並未成為避險標的，反而持續近期的跌勢。

據《Coindesk》報價顯示，台北時間週一 (9 日) 上午 11:45，比特幣價格來到 8050 美元附近，24 小時跌幅超過 8%，至 12 點以後更跌破 8000 美元關卡。其他替代貨幣跌勢更猛，包括以太幣、瑞波幣及萊特幣，24 小時跌幅均在雙位數字以上。

(圖表取自 Investing.com)

根據 Coinmarketcap.com 數據，加密貨幣的市值或總價值下降約 215.8 億美元。

比特幣在前兩日一度達到 9200 美元的峰值，但卻不過阻力線後開始下修，在 36 小時內跌幅高達 13%。

自台北時間 8 日凌晨，比特幣就加速下滑，在 9 日凌晨前後跌勢轉劇。根據 Skew 的研究人員的數據，僅 BitMEX 在一個小時內就清算了大約 9100 萬美元，並促使比特幣價格在不到 45 分鐘的時間內從 8633 美元跌至 8160 美元，也帶起之後的賣壓。

(圖表取自 Coindesk)

在週一油價一度跌逾 30% 之後，除了黃金及公債，幾乎全球所有資產都在下殺，凸顯人們對經濟衰退的憂慮加大。

儘管今天及近期損失慘重，但比特幣今年以來仍上漲了 12% 以上。

分析師 CryptoHamster 認為，比特幣自 2 月中旬達到 10600 美元的峰值以來，一直在下行通道的底部位置。週一進一步跌破支撐位，出現進一步走弱的可能。