外資續賣302億元 今年以來狂殺3788億元 超越前年全年減碼規模

台股今 (13) 日最低跌至 9636 點，跌破 5 年線，尾盤大立光點火，跌幅收斂，終場下跌 293.45 點，收在 10128.87 點。外資今天持續賣超 302.32 億元，為連六日提款，累計今年以來賣超 3788.92 億元，把去年全年買超全數吐回後，今天再度超越前 (2018) 年賣超 3580 億元的規模；投信也賣超 14.58 億元，自營商逢低轉買超 23.66 億元，三大法人合計賣超新台幣 293.24 億元。

歐美股市慘跌，外資資金大舉班師回朝，賣超台股毫不手軟，六天下來，只有 3 月 10 日賣超不到百億元，其餘五天，少則兩百多億、多則五百多億，今天又續賣 302.32 億元，短短六天，外資就砍殺台股 1802 億元。

今年才即將進入 3 月中，不到一季，外資累計賣超已達 3788.92 億元，超越 2018 年賣超 3580 億元的規模；外資在台股史上賣超的最高記錄是 2008 年金融海嘯時，當年出脫高達 4700 億元，使台股一年跌掉 3915 點，當時加權指數掉到只剩 4591 點。

雖然今天尾盤見到台股跌勢收斂，但是外資減碼力道未減，狙擊標的仍是鎖定「權值大好變現」的大型權值股，且賣超前 10 名個股，檔檔都賣壓沉重、被倒貨超過萬張以上，其中，昨天甫召開完法說會的中信金遭賣超 82122 張，居賣超之冠，台積電、群創也都被賣超過 3 萬張，鴻海、元大台灣 50、富邦金、兆豐金都超過 2 萬張，中壽、友達、就連今天全市場唯一漲停作收的金像電，都被賣超破萬張。

至於外資資金進駐的冠亞軍，可看出避險意味濃厚，元大台灣 50 反 1 獲買超 11.9 萬張，富邦 VIX 也續買 6.4 萬張，其餘加碼力道都未達萬張，包括：華邦電、華航、國產、元大滬深 300 反 1、中環、和鑫、泰金寶、聯電。

投信買超第一名為金像電，可說是接下外資倒的貨，其餘還買超正隆、世紀鋼、旺宏、兆豐金、緯創、京元電子、台積電、台泥、榮成。至於投信賣超前兩名為面板雙虎，依序為群創、友達、華邦電、南亞科、聯電、台郡、台光電、中壽、宏捷科、華通。

自營商在連 2 賣之後轉為買超，操作也是以 VIX、反向、黃金等 ETF 避險為主，富邦 VIX 獲得大買 18.8 萬張，元大台灣 50 反 1 獲買超 18.4 萬張，元大 S&P 黃金正 2 也有 10235 張買超，其餘依序為元大 S&P 原油反 1、華新、國泰臺灣加權反 1、國泰美國道瓊反 1、元大 S&P500 反 1、富邦上証反 1、仁寶。

然而，主管機關天天以「台股具高殖利率優勢」進行口水護盤，自營商卻賣超元大高股息居冠、減碼 12.1 萬張，元大 S&P 原油正 2 遭賣 41,718 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 27,027 張、國泰美國道瓊正 2 遭賣 15,824 張、元大台灣 50 正 2 遭賣 10,024 張，其餘依序為元大台灣 50、富邦 NASDAQ 正 2、元大 S&P 石油、華頓 S&P 布蘭特正 2、富邦上証正 2。

整體來說，無論從籌碼面或技術面來看，台股底部訊號都還未浮現，尤其連日重挫後，大盤目前已跌破去年 9 月 5 日及 8 月 30 向上跳空缺口，各期均線空頭排列迅速下彎，本周周線急跌 1192 點，短線有超跌跡象，加上今天美股電子盤急拉，美股晚間可望力拚反彈，對短線跌深的台股來說，也許能暫時喘息，但法人提醒，即便反彈，整體恐慌心態並未消散，在外資賣超動作仍強烈下，宜保守操作，切勿輕易嘗試抄底。