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〈台股跌破萬點〉開盤一小時市值蒸發2.5兆元

台股盤中暴跌逾700點，市值蒸發2.5兆元。(鉅亨網資料照)
台股盤中暴跌逾700點，市值蒸發2.5兆元。(鉅亨網資料照)

台股今 (13) 日深陷黑色星期五風暴，受美股重挫影響台股早盤跳空暴跌 700 點，指數一度下探 9636 點，估算開盤不到半小時台股市值就蒸發 2.52 兆元，盤中跌停家數多達 213 家。

武漢肺炎疫情引發全球股市進入熊市陰影，美股道瓊工業指數重挫 2352 點，台股今天也難倖免於難，在外資大刀砍殺下開盤旋即重挫逾 700 點，萬點宣告失守。

台股今早以 10091.03 點開出，盤中重挫 760 點，指數最低一度下探 9636 點，股市市值瞬間蒸發 2.5 兆元，加上昨天單日市值縮水 1.6 兆元，短短兩天內市值已經蒸發 4.1 兆元。

武漢肺炎疫情持續失控，拖累全球經濟成長動能，儘管美國聯準會日前閃電出手降息 2 碼、美國總統川普喊話減稅積極救市，但市場仍不領情美股正式步入空頭熊市，一周內兩度觸發熔斷機制，道瓊工業指數更創下 1987 年來單日最大跌幅，單日暴跌 2352 點，全球股市血流成河。

儘管國安基金盤前緊急出面喊話，表態必要時隨時召開臨時委員會，暗示不排除進場護盤，但仍不敵恐慌性賣壓殺盤，盤中仍大跌逾 700 點，開盤不到一小時就爆出逾 1000 億元成交量。

據了解，在政府基金進場穩盤下，台股盤中跌勢收斂中，部分類股也陸續打開跌停，跌停家數減少至 169 家。

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