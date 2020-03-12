疫情拖累熊市來襲 官股3月以來斥逾200億元力守萬點

武漢肺炎全球蔓延，台股遭外資殺紅眼，終場重挫 471.43 點、收在 10422.32 點，成交量放大至 2700 億元，官股券商今 (12) 日再度發動銀彈攻勢，斥資 73 億元進場穩盤，累計 3 月以來已斥約 224 億元買超台股，若美股跌勢不止，台股恐陷入萬點保衛戰。

台股今天隨美股走跌，三大法人同步站在賣方，盤中帶量下殺，跌幅一度擴大至 500 點以上，儘管政府基金積極進場低接，抵抗恐慌性賣壓但仍難挽頹勢，終場仍大跌 471.43 點、收在 10422.32 點，成交量放大至 2705.65 億元。

面對歐美股市全盤皆墨，台股隨主要亞股走跌，國安基金仍然持續場邊觀戰，尚未召開臨時委員會，今天仍由政府基金與八大官股先進場穩盤，單日買超 73 餘億元，累計 3 月以來已經斥資 224 億元進場穩盤。

觀察近期官股券商買超標的，除了積極低接台積電、鴻海、大立光、聯發科等權值股，避免指數跌幅擴大外，其他包括金融股，第一金、兆豐金、彰銀、玉山金、富邦金與中信金等也是官股積極承接標的。

隨著武漢肺炎確診病例持續攀升，讓今天傍晚開盤的美股期指也打入跌停，恐讓明 (13) 日台股恐難逃續跌危機，市場擔憂若美股跌勢不止，台股也將面臨萬點保衛戰。

啟發投顧副總李永年表示，台股從今年 1 月 3 日的 12197 點高點以來，指數已經蒸發 1775 點，跌幅頗深，明天止跌關鍵在於能否守住去年 8 月起漲點 10180 點，如果能守住去年起漲點短線技術指標或有機會止跌。

分析師認為，在美股陷入熊市危機環境下，台股很難置身事外，部分漲多價位偏高的個股，在外資砍殺、投信拚季底作帳績效下，近期恐難逃砍殺命運。

在投資策略部分，李永年建議，可從兩大指標篩選手中持股要留要砍，包括本益比在 10 倍左右，股價位階低的個股，以及前 2 月營收的成長的個股，都還有續抱空間。

但他也提醒，部分族群雖然基本面佳，但因股價位階偏高短線恐遭外資續砍，續抱仍有補跌風險，此時仍不宜貿然進場低接。