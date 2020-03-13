【群益投顧】指數脫離超賣區、留長下影線紅K，鋪陳反彈契機

一、盤勢分析

川普暫時限制歐洲旅客入境，加深市場對 (Covid-19) 疫情的不安情緒，美股早盤再觸發生熔斷，盤中紐約 Fed 出手撒錢救市，美股應聲強彈近千點，但隨後跌幅再度擴大，終場四大指數全數重挫近 10%，華爾街資金持續逃向避險資產。

國際股市持續重挫，影響台股以跳空下跌 331.29 點開出。重量權值股台積電回測年線，鴻海、大立光年線早已棄守，指數持續跳水走勢，全天期均線也正式轉下彎。29 大次族群全數下跌、跌幅多落在 4%~7% 區間。個股方面，金像電、鈊象、茂林 - KY、緯穎、博智、穩懋等由黑翻紅、明顯較有人氣支撐，當日的振幅也都超過 10%。指數跌幅收斂，終場下跌 293.45 點或 5.88%，以 10128.87 點作收，成交量增加而為 3022 億元。

二、盤勢預估

新冠肺炎疫情在全球的快速擴散，對經濟面的困擾已重創股市，資金繼續逃向避險性資產，恐慌氣氛同時壟罩台股，加權指數盤中摜破萬點關卡，融資斷頭賣壓出籠，所幸跌幅一路收斂，鋪陳下周反彈契機。現階段現金為王，靜待跌深急彈的搶短機會，操作上善控持股比重，並嚴守停損紀律為要。

世紀鋼 (9958) 拿下國內多個離岸風電水下基礎訂單，在手合約達數百億元，2 月份營收 4 億 6706 萬元，月增 40.82%，年增 283.50%。基本面亮麗表現支撐股價轉強，短期雖高位整理，外資投信同步偏多，技術面也有利續強表現機會。

鈊象 (3293)2 月營收 6.27 億元，月增 1.82%，年增 97%，連兩個月改寫單月營收新高；累計前兩個月營收 12.43 億元，年增 101.3%。顯示持續增加行動遊戲業務占比，並衝刺海外市場的營運方向已有成績呈現。早盤股價重挫，但隨即買盤進場力挺，成功守住中長期均線，維持中長多格局。

金像電 (2368) 近年積極調整營運，逐步提高毛利較好的伺服器板及網通板比重，加上基地台的 BBU 用板，受疫情影響相對輕微。股價近期強勢表態，今日早盤雖開跌逾 7%，但終場收漲停，顯示主力護衛決心，短線操作可多留意。

三、強勢股

電子：

廣達 (2382)、大立光 (3008)、緯穎 (6669)、智邦 (2345)、鈊象 (3293)

非電子：

彰銀 (2801)、南港 (2101)、永大 (1507)、潤泰全 (9945)、東元 (1504)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據