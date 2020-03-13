黑色星期五 萬點保衛戰？落底前勿接刀

武漢肺炎疫情威力橫掃全球金融市場，美股罕見的熔斷機制，本周又第二度被觸發，道瓊指數單日重挫 2352 點，跌幅 9.99%，創下單日跌點紀錄，美股四大指數無一倖免，費城半導體指數跌幅更達 10.91%。對台股來說，今日也將是黑色星期五？將面臨萬點保衛戰？台股國家隊也將端出救市方案，能否減緩市場恐慌氣氛？在明確見到落底訊號前，切勿亂出手接刀！萬點保衛戰的灘頭堡為 10045 未能收上，危機均未化解。關鍵點位為 9888、9975 與 10148 點。

台股今天如跳空開低，可先觀察開盤位置在哪一整數關卡區間，10393 必須守住，台股才有機會維持在 10400 點關卡之上，10300 點關卡的守護區為 10282，如棄守 10200 點，護城河為 10180 點，但如 10148 點棄守，則正式進入 10000 點保衛戰，萬點關卡灘頭堡為 10045 點，而 10000 點最後護城河為 9975 點，如再守，須留意回測 9900 點與 9888 點防線，9832 點為 9800 點守護區。如再退守，恐將續往 9737 甚至 9700 點與 9677、9600 點之下尋求支撐。

儘管國家隊已趕在開盤前召開記者會，希望減緩恐慌氣氛，不過對投資人來說，今日震撼教育恐難避免。觀察指標仍是台積電等電子權值股，以及金融等主要護盤標的。不宜出現股市匯市雙殺，否則國家隊救援更加吃力。

但對投資人而言，尤其是以融資操作者，切勿急於進場攤平，仍宜檢視持股，弱勢股先行減碼為宜。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)