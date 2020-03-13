〈台股盤前〉歐美疫情警訊加重跌勢 國安基金可望進場維持股市穩定

在歐美各國因新冠肺炎疫情的加重之下，台北股市昨 (12) 日盤中權值股賣壓沈重大盤盤中一度大跌 530 點，台股在今 (13) 晨恐在美股再度暴跌之下，恐有另一波恐慌性殺盤出現，證券分析師黃漢成指出，判斷台股應已符合國安基金進場條件，目前台股將以籌碼面主導盤勢。

國安基金今早 8 點 15 分緊急召開記者會，說明台股穩定措施。

黃漢成說，台股昨日收盤下跌 471.43 點，跌幅 4.33%，但集中市場融資減少 73.25 億元，為 1255.55 億元，集中市場融資維持率在 141% 左右，顯然昨日這個減幅是不夠的，在市場的心態上，今天恐怕會有另一波多殺多的摜壓力道湧出，但對於績優股而言，中長線買點也正在逐步浮現。

就美股的跌勢而言，美國總統川普暫時限制歐洲旅客入境、並未出台更大規模刺激政策，華爾街市場恐慌席捲，美股早盤再觸發生熔斷，一度暫停交易。盤中時段，紐約 Fed 出手撒錢救市，美股應聲強彈近千點，瞬間收斂跌幅，並同步推動黃金反彈，但華爾街仍繼續看空，跌幅再度擴大。

美股收盤，股道瓊指數暴跌 2352.60 點，或 9.99%，收 21,200.62 點。標普 500 指數暴跌 260.75 點，或 9.51%，收 2,480.63 點。那斯達克指數暴跌 750.25 點，或 9.43% ，收 7,201.80 點。費城半導體指數暴跌 170.44 點，或 10.91%，收 1,392.11 點。

台積電 (2330-TW) 是台股多頭指標，但股價連日在外資賣超下，昨天收盤已跌破 300 元大關，收在 294 元，跌幅 2.65%，股王大立光 (3008-TW) 盤中也急跌，收盤跌破 4000 元整數關卡，收盤價報 3980 元，跌幅 9.24%，大立光也遭外資大賣超 470 張。

在國內財金部會的護盤措施，昨日金管會也提醒發行以買回庫藏股方式維護股價及流動性，PCB 廠柏承 (6141-TW) 則決議今天起在每股 27.2 元以下，買回 2000 張庫藏股，用於削減股本。