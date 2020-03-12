〈台股暴跌〉面板雙虎吐回去年8月以來漲幅 誠美材一度跌停

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續在歐美擴散，衝擊市場信心潰散，拖累台股今 (12) 日盤中一度大跌逾 500 點，盤面上面板族群表現弱勢，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 難敵賣壓襲擊，盤中重挫逾 6%，吐回去年 8 月以來漲幅，偏光板廠誠美材 (4960-TW) 早盤一度被打入跌停，創歷史新低。

友達早盤回測 8 元整數大關，最低來到 8.01 元，跌幅超過 8%，群創也跌破 7 元整數大關，最低來到 6.5 元，接近跌停價位，中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 同樣跌逾 7%，皆創下今年以來新低價位，偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材早盤也一度打入跌停板。

面板廠去年受中國新產能集中開出，導致供需失衡狀況惡化，拖累面板價格崩跌，友達、群創去年皆終結連 6 年獲利，分別大虧 191.85 億元、174.43 億元，彩晶去年第 4 季則認列資產減損，導致單季轉虧，但去年仍賺 7.88 億元，為面板廠唯一獲利。

展望未來，法人認為，短期受肺炎影響中國面板產能，但雙虎產能集中台灣，有機會受惠轉單，隨著去年第 4 季在中韓關廠減產帶動下，產業景氣露出曙光，加上今年日本東京奧運等運動賽事有助需求成長，近期面板價格持續回溫，面板廠今年營運可望優於去年。