〈台股暴跌〉聯發科領跌IC設計股價全倒 揚智逆勢上漲

武漢肺炎持續蔓延全球，引發市場對經濟衰退疑慮，美股周三再重挫，台股今 (12) 日恐慌性賣壓出籠，IC 設計龍頭聯發科領跌，跌幅一度逾 7%，聯詠、瑞昱等也重挫逾半根停板，僅機上盒晶片廠揚智逆勢突圍上漲逾 3%，創近 3 個月高。

聯發科近期由於 5G 晶片不如預期，股價應聲走跌，遭外資連四賣、提款 4638 張，今日恐慌性賣壓出籠下，單日大跌逾 7%，市值蒸發逾 400 億元，創近 7 個月新低，市值今年以來已蒸發逾 1700 億元。

聯發科 2 月營收 182.81 億元，月減 8.06%，年增 28.67%，受淡季效應影響，下滑至 1 年新低，不過仍創近 5 年同期高；前 2 月累計營收 380.39 億元，年增 25.11%，但因聯發科未下調首季財測，估 3 月營收落在 170 億至 222 億元間，仍有機會較前 2 月回溫。

揚智去年公告，由原先聯發科協理陳嘉宏出任總經理一職，原先董事長暨總經理梁厚誼，續任董事長一職，並兼任執行長，市場看好，聯發科持續調派 2 員大將至揚智，有助營運迎來轉機。

揚智近期股價表現強勢，自 2 月起，股價自 14.9 元，一路上漲至今日最高 19.15 元，表現明顯優於大盤，外資更在昨日大買逾千張；展望今年，揚智去年切入的智能家居領域將開始貢獻營收，加上新客戶挹注，法人估，揚智虧損幅度可望逐步收斂。