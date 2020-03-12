美食-KY調整店質認一次性費用 去年獲利創5年低點 EPS 5.18元

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 今 (12) 日公布去年財報，全年稅後純益 9.33 億元，每股純益 (EPS)5.18 元，創 5 年來新低，其中，第四季稅後純益 1.62 億元，更創 2014 年第 4 季以來單季新低，每股純益僅 0.87 元；美食說明，主要是因一次性業外費用的影響，實際上第四季毛利率達 59.5%，創同期高點，營業利益率 7.9% 也來到 6 季以來最佳，顯示門市營運效率穩步改善。

美食董事會也通過，擬配發每股現金股利 3 元，配息率 57.9%，以今日收盤價 84.2 元計算，現金殖利率 3.56%。

美食去年全年合併營收 231.57 億元，年減 3.9%，營業毛利 34.2 億元，營業利益 4.56 億元，創 4 個季度高點，美食表示，去年主要是因持續整頓門店體質，使第 4 季有一次性的業外費用，不過，有助換來營運體質的提升。

展望今年，由於中國市場受武漢肺炎衝擊，短期間營收的不確定性增加，不過，美食認為，體質健全、營運現金流穩定和自有資金充足的業者將有望安然度過短期的衝擊。

美食強調，在中國市場的大多數門市營業經驗充足，管理到位，加上擁有自有的產品研發、行銷團隊，以及深耕多年的千萬會員，看好在消費買氣歸隊時，營收恢復速度將領先行業水準，甚至有機會進一步提升市占。