艾美特去年虧轉盈 每股賺2.05元 擬配息1元

小家電器廠艾美特 - KY(1626-TW) 今 (12) 日公布去年財報，因調整營運體質有成，去年稅後純益 2.52 億元，較前年同期轉盈，每股純益 2.05 元，董事會也決議擬配息 1 元，包括現金股利 0.8 元、盈餘轉增資配股 0.2 元。

艾美特 - KY 去年第 4 季營收 19.44 億元，季增 4.01%、年減 5.72%；毛利率 20.37%，季增 1.28 個百分點、年減 1.79 個百分點；營利率 - 1.75%，較去年同期正轉負；稅後虧損 5000 萬元，較上季、去年同期盈轉虧，每股虧損 0.43 元。

艾美特 - KY 去年營收 101.43 億元，年減 4.45%；毛利率 19.49%，年減 2.44 個百分點；營利率 2.86%，年增 2.22 個百分點；稅後純益 2.52 億元，較去年同期轉盈，每股純益 2.05 元。

艾美特 - KY 董事會決議擬配息 1 元，若以今日收盤價 26.05 元計算，殖利率約 3.8%。

展望後市，艾美特表示，將開發非季節性產品，朝向多元品項轉型，如吸塵器、養生機等，盡量避免產生淡、旺季之分，此外，也將拓展東南亞市場，預計今年起效益會陸續發酵。