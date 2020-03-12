日揚等三企業投資13億元 累計投資台灣三大方案達8992億元

經濟部投資台灣事務所今 (12) 日再通過日揚科技 (6208-TW)、盛復工業 (4553-TW) 及誠毅紙器等 3 家企業擴大投資台灣金額超過 13 億元，在台灣擴廠、添購智慧化產線，因應貿易戰、客戶需求，累計投資台灣三大方案已有 388 家企業投資約 8992 億元，可望創造 74636 個本國就業機會。

經濟部表示，日揚擁有真空核心技術，為半導體、光電、生技醫療等製程提供真空腔模組、零組件、設備開發製造等全方位整合服務，近期中國上海廠受美中貿易戰影響，流失部分訂單，因此決定斥近 6 億元，在新竹湖口工業區建廠，將上海廠部分產線移回台灣。

誠毅紙器則提供瓦楞箱、彩盒及重包裝的印刷加工包裝廠，產品有 4 成用在食用紙容器包裝，客戶涵蓋知名連鎖食品業，其他 6 成則包含群創、Canon、HITACHI 等製造業，為因應全球禁塑趨勢，誠毅擬投資逾 4 億元，在高雄新建二期廠房，增設智慧化產線及防治污染設備。

另一方面，盛復工業生產汽車底盤及重型機車零組件，是 Rolls Royce、Bentley、Mercedes-Benz、BMW、Ford、Jaguar、Honda 等知名汽車原廠二階供應商，為有效掌控生產技術、提升效能、降低生產成本，將投資 3 億元在台中工業區建置智慧化產線，導入自動化製程與先進設備。