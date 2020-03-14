【政壇老將逐夢白宮（上）】海納百川的「中產喬」 拜登選情起死回生

在美國，Joe 是個尋常的名字。"Ordinary Joe" 就是用來形容市井裡常見的「普通人」。對角逐民主黨總統提名的拜登（Joe Biden，全名 Joseph Robinette Biden, Jr.）來說，它也是個貼切的名字。他標榜自己是「中產喬」（Middle Class Joe），凸顯自己代表廣大中產階級，是最能代表民主黨打敗川普的中庸、穩定力量。

民主黨初選「超級星期二」落幕，原本群雄並起的紛亂戰局，一夕成了拜登與桑德斯的單挑對決。

很難想像，在愛荷華與新罕布夏初選接連重挫之後，一度被認定是氣數已盡的拜登，在南方州為主的「超級星期二」又重出生天，甚至成了最被看好的候選人。

這是 77 歲的拜登第三度挑戰民主黨的總統提名。不過這倒是他第一次在選戰中扮演領頭羊的角色。如果他順利當選，將成為美國就任第一任期上任時年紀最大的總統（當然，他比對手桑德斯還要「年輕」一點點）。他有好人緣、態度親民立場圓融，也是目前選戰中最有知名度的選將。

歐巴馬曾形容他是「美國有史以來最棒的副總統」。不過，隨著聲勢看漲，他近五十年的從政生涯也要面臨更嚴格的檢視。

「中產喬」海納百川

來自德拉瓦州的拜登，在 1972 年以「最年輕參議員」的姿態首次進軍國會，之後在參議院六連霸，成為美國的政壇老將。2008 年角逐民主黨總統提名失敗之後，以歐巴馬副手身分進入白宮。

他的華府老將身分，和豐富的外交資歷，與初出茅廬的歐巴馬發揮角色互補的功能。更重要的是他溫和派的路線，可以幫歐巴馬爭取到他最需要的白人勞工選票。

拜登自我標榜是「中產喬」（Middle Class Joe），表明自己中庸、溫和，和廣大民眾站在一起。在「超級星期二」之後，宣布退選的彭博、布塔朱吉、克羅布查等人紛紛表態支持拜登，也可看出民主黨內部擔心桑德斯的激進社會主義路線會嚇跑選民，寧可推拜登出掌溫和派的共主。

他喜歡強調自己是「平凡人」，並不是一開始就胸懷大志，從政之路一切都只是順勢而為。不過，他的岳父母對這一點倒是有不同的說法。據說他第一任妻子的父親杭特曾提到，拜登還未從政，兩家也還沒結親前，拜登有天突然就跟他們說，將來「他要先當州長，然後是當美國總統」。

歐拜「兄弟戀」攀政治高峰

拜登八年的白宮副手生涯，是他從政的最高峰。

他的溫和派路線與歐巴馬的進步派形象不僅毫無扞格，反倒形成了互補。有些時候他甚至可以比歐巴馬更前進一步，成了政策投石問路的先鋒。例如他在 2012 年，搶在歐巴馬之前公開表態說同性婚姻「對他完全不成問題」。隨後，同性婚也成了歐巴馬政府公開支持的政策。

歐巴馬在卸任前夕，在白宮頒給了拜登「總統自由勳章」，惹得拜登老淚縱橫。媒體更謔稱兩人一老一少是在上演「兄弟戀」（bromance，brother 加上 romance 的新創字）。這也讓拜登可以名正言順，說自己是歐巴馬政治遺產的真正接班人。從歐巴馬健保、經濟振興方案到金融改革，拜登都可在功勞簿記上一筆。超級星期二他能夠在南方州出人意表拿下勝利，懷念歐巴馬政績的非裔選民加持，或許正是重要的關鍵。

不過，值得玩味的是，選戰中拜登雖然多次提到他的「老弟」，不過到目前為止，歐巴馬還遲遲沒有公開對拜登表態支持。

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