〈台股盤前〉美股重挫道瓊入熊市 指數賣壓沈重恐再上演殺盤

台股昨 (11) 日開盤一度大漲 88 點，站回年線，午盤後賣壓湧現，紅翻黑，終場大跌 109.79 點，來到 10893.75 點，失守萬一關卡。法人指出，美股周三跌勢續擴大，國際油價也同步重挫，加上外資連 4 賣、賣超金額再擴大，台股今 (12) 日恐持續下挫，在美股震盪幅度還未縮減前，指數料將維持震盪整理。

世界衛生組織宣布肺炎疫情已構成全球大流行，加上川普政府缺乏財政刺激細節，周三道瓊指數重挫 1464.94 點，2009 年 3 月以來的最長牛市，宣告終結；那斯達克指數重挫 392.20 點；標普 500 指數也大跌 140.85 點；費城半導體指數下跌 93.96 點，美股四大指數全盤皆墨。

外資昨日賣超金額再度擴大，大砍 207.61 億元，連續 4 天大賣，共出脫 1131 億元，在外資賣超金額再擴大之下，台股面臨沈重的外資資金出走壓力。今年以來至昨日為止，外資累計賣超金額達 3114 億元，將去年買超的 2441 億元全數回吐。

面對武漢肺炎疫情肆虐，重創全球金融市場，美股持續上沖下洗，為防台股遭受重大衝擊，財金部會已展開部署，包括國安基金是否開會、如何進場等，金管會也會視股市是否出現非理性下跌，研擬採取「禁止放空」等穩定措施。

在肺炎疫情延燒下，不少產業實施減班休息。截至目前，實施無薪假家數攀升至 78 家。若與 3 月 2 日公布的 40 家相比，一周以來，實施無薪假家數已呈倍增之勢，人數從 1604 人增加至 2200 人。

美國武漢肺炎疫情確診人數持續攀升，繼外資大砍 iPhone 銷量預估後，法人圈再傳蘋果憂心疫情持續擴散造成經濟活動減弱，也對 AirPods 砍單 25%，牽動台積電、英業達、新日興等供應鏈後續出貨。

法人指出，由於世衛組織宣布肺炎疫情已構成全球大流行，美股周三跌勢持續擴大，國際油價也同步重挫 4%，加上外資連 4 日大賣，且賣超金額再度擴大，資金出走壓力沈重，台股今日恐難逃下挫走勢，在美股震盪幅度還未明顯縮減前，指數將續維持震盪整理格局。