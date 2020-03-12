世衛敲警鐘 空軍圍城 台股得再找支撐？

世界衛生組織宣布武漢肺炎為全球大流行病，敲響警鐘，助長全球金融市場空方氣焰，美股道瓊指數再度出現單日 1464 點重挫，美股四大指數重挫約 5%。面對空軍圍城，美國總統川普將再度親上火線，召開記者會，台股面臨外資持續倒貨，國家隊企圖救援年線，恐也相當辛苦，如 10800 關卡棄守，台股恐得再往下尋求支撐。關鍵點位為 10737、10776、10831 點。

台股如今日開盤即進入 10800 點保衛戰，10831 點為最重要觀察位置，必須力守 10831 點之上，台股才有機會穩住目前此一區間，才有機會挺住 10886 與 10900 關卡。但如 10831 點失守，即進入 10800 保衛戰，下方 10776 如再棄守，提防空軍再度發動攻勢，10737 點均宣告失守，則指數恐下探 10700 點，10700 點下方防守區為 10685 點，如極度弱勢，須提防續往 10653 與 10613 尋求支撐。

世衛正式宣布武漢肺炎為全球大流行病，其實只是承認目前已經發生的事實。造成全球股市驚惶失措的原因，為目前無法預估武漢肺炎對全球經濟造成的影響有多嚴重。繼美國 Fed 之後，英國央行也出手採取無預警降息，反而更增添全球金融市場恐慌的氛圍。

台股今日觀察的重點，還是在新台幣匯率與電子三王、金融股等指標，如國家隊再度出手，盤中則可觀察早盤的低點，是否有守，如早盤低點能夠守住，台股今日還有拉出下影線的機會。不過投資人須立刻檢視手中多單持股，如比大盤弱勢，全數失守短中長均線支撐，也不宜留戀。靜待大盤止跌回穩，再重新尋求進場機會。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)