【群益投顧】回防年線壓力大，偏空籌碼持續宣洩

一、盤勢分析

川普推出擬調降薪資所得稅等實質性紓困措施，消息面激勵前一交易日美股四大指數全面收漲，雖然漲幅仍未能抵銷日前的暴跌，但至少對持股信心已有提振。另外，油價近期波動劇烈，俄羅斯不排除將和石油輸出國家組織 (OPEC) 再次進行談判，川普也有意動用資源協助頁岩油產業，也激勵油價持續反彈。

台股以上漲 19.28 點開出，多方雖企圖回防年線，但終究功虧一簣。重量權值股午盤過後連續賣壓湧現，蘋概三雄全數翻黑，帶動指數跳水滑落盤下。29 大次族群跌多於漲，多數都留下黑 K 棒，上漲族群漲幅也都在 1% 以下。個股方面則以恆大、晶技、台耀、金像電、國光生等較有買盤推升，族群性並不明顯。指數終場下跌 109.79 點或 1.00%，以 10893.75 點作收，成交量減少而為 1746 億元。

二、盤勢預估

新冠肺炎疫情在全球的擴散情況困擾依舊，雖然美國等國政府陸續出台相關政策激勵措施，能否順利止血仍待觀察，對投資市場的激勵預估也會止步於短期效應。台股在外資持續偏空操作下，權值股型態不佳情況並未改善，年線附近築底機率仍不高。操作上維持逢彈減持建議。

中國是全球最大上游原料藥供應國，另一大國則是印度，受疫情影響，印度禁止 26 種製藥原料及相關藥品出口，大陸的復工進度也牽動全球缺藥的風險，在缺藥、漲價、轉單等題材推波助瀾下，台耀 (4746) 股價近期氣勢轉強，資金持續湧入，具續行走高機會。

晶技 (3042) 受惠手機應用拉貨動能增強，2 月營收月增 3.41%，年增 57.64%，在蘋果及安卓陣營客戶要求確認訂單數量能否足額供應下，1Q20 季訂單能見度高。股價帶量突破寫高，技術指標轉強，全天期均線上揚，持續維持波段走升走勢。

金像電 (2368) 近年積極調整營運，逐步提高毛利較好的伺服器板及網通板比重，隨著高頻高速網路需求浮現，2 月份營收年增 28.73%。股價連日量增價揚，持續突破，維持偏多走勢。

三、強勢股

電子：

中華電 (2412)、矽力 - KY(6415)、旭隼 (6409)、群光 (2385)、神基 (3005)

非電子：

亞泥 (1102)、億豐 (8464)、裕民 (2606)、台耀 (4746)、美食 - KY(2723)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據