疫情干擾出貨 緯創、仁寶2月營收年減逾2成

代工廠 2 月營收出爐，反應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 筆電出貨大減逾 1 成以上，拖累營收表現，月減逾 2 成、年減幅度也達 2 成以上，創下近年同期新低。

緯創 2 月合併營收達 448.62 億元，月減 25.83%、年減 20.13%，創 2016 年 5 月以來近 46 個月新低，出貨量方面，2 月筆電出貨量為 85 萬台、月減 15%，桌機、伺服器出貨量分別為 60、12 萬台，分別月減 33.3%、25%，顯示器則為 60 萬台持平上月，累計今年前 2 個月合併營收達 1053.51 億元，年減 20.54%。

緯創指出，中國廠區包含成都、江蘇泰州、昆山、中山等復工率約 6 成，隨著人員陸續返工，預期月底可望回到季節性人員、產能需求，3 月各產品線出貨可望回到去年同期水準，預估筆電、伺服器出貨量皆有雙位數到 5 成成長，桌機則倍數成長，顯示器成長幅度則有限。

展望第 1 季，緯創指出受第 4 季基期較高、春節工作天數減少影響，加上近期肺炎疫情衝擊，預期筆電、伺服器、桌機、顯示器出貨量都將季減雙位數，其中筆電出貨量恐季減逾 3 成，

仁寶 2 月合併營收達 395.1 億元，月減 36.03%、年減 27.31%，創 2012 年 1 月以來單月新低，2 月筆電出貨量受春節假期、工作天數減少、疫情影響。衰退至 160 萬台，月減 36%，累計今年前 2 個月合併營收達 1012.76 億元，年減 18.64%，仁寶表示，中國廠區已陸續復工，後續將持續關注供應鏈、零組件狀況。

法人表示，代工廠中國廠區 2 月雖配合當地政府規定陸續復工，但根據防疫相關規定，外地員工返崗仍須自主隔離 14 天才能復工，造成整體復工率不高、產線無法全開，但時序進入 3 月，外地員工陸續復工返崗，可望緩解代工廠人力缺口，整體物流狀況也好轉，估 3 月代工廠營收將逐步回穩，短期最大問題仍是小型零組件供應情形。