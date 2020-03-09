筆電代工表現最弱勢 英業達2月營收174億元 月減4成

代工廠今 (9) 日陸續公告 2 月營收，其中，英業達 (2356-TW) 2 月合併營收，受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊中國廠生產計畫，降到 174.01 億元，月減 40.77%，年減 33.12%，創下 2007 年 8 月以來單月新低，筆電出貨月減逾 6 成，相比緯創 (3231-TW)、仁寶(2324-TW)，英業達 2 月表現最弱勢。

英業達 2 月筆電出貨量衰退至 40 萬台，月減 66%，累計前 2 月出貨僅 160 萬台，年減 38%，合併營收則達 467.79 億元，年減 34.56%。

法人認為，代工廠位於中國的生產廠區， 2 月配合當地政府規定陸續復工，但根據防疫相關規定，外地員工返崗仍須自主隔離 14 天，造成整體復工率不高、產線無法全開，英業達原預期第 1 季受農曆春節、工作天數減少影響，營收將回落，但隨著疫情升溫，返工狀況不如預期，營運下滑幅度擴大。

其他代工廠方面，緯創、仁寶筆電出貨也大減逾 1 成以上，拖累營收表現，緯創 2 月營收達 448.62 億元，月減 25.83%、年減 20.13%，創 2016 年 5 月以來近 46 個月新低，仁寶 2 月合併營收則達 395.1 億元，月減 36.03%、年減 27.31%，創 2012 年 1 月以來單月新低。

展望第 1 季，緯創表示，去年第 4 季基期較高，加上春節、肺炎疫情影響，預期筆電、伺服器、桌機、顯示器出貨量都將季減雙位數，其中筆電出貨量恐季減逾 3 成，但 3 月人員復工、供應鏈可望恢復以往季節性需求，相關遞延訂單可望陸續出貨。