盤前財經大事搶先讀2020年03月11日

今日操盤前瞻

OPEC 石油市場月報

南韓 2 月失業率

美國 2 月 CPI

法說會：台達電、研華、浩鼎、廣越

美商務部再放水 華為豁免令五度五關延至 5/15

週二 (10 日) 美國商務部第五度延展華為豁免令，允許美國企業與華為維持生意往來，截止期自 4 月 1 日延至 5 月 15 日。閱讀全文...

原油崩跌下 中國高收益債比美國的更安全?

近期市場四面楚歌，除了疫情持續在全球蔓延外，石油減產爭議造成市場更加動盪，然而相比之下，中國高收益債相對美國高收益債更安全。閱讀全文...

〈央行報告搶先看〉楊金龍看「資金情勢寬鬆」 暗示暫無降息必要

台灣央行總裁楊金龍將於 12 日赴立法院進行中央銀行業務報告，在最新的書面報告中，楊金龍表示，我國前 2 月國內銀行體系超額準備維持在 450-550 億元左右，銀行放款和投資持續成長，明示「整體資金情勢維持寬鬆」，已跟上國際潮流，在此情況下，市場法人解讀，央行並未透露積極降息的訊號。閱讀全文...

肺炎拖累 上市公司 2 月營收年減 4% 半導體、生技逆勢成長

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，上市公司 2 月營收呈現衰退，據證交所統計，2 月已完成申報上市公司營收共 1.88 兆元，較去年同期減少 808 億元、年減 4.12%，以產業來看，包括半導體與防疫相關生技產業營收逆勢成長。閱讀全文...

〈臻鼎換股併先豐〉著眼二大互補效益 併購腳步不停充實產品線

臻鼎 - KY(4958-TW) 發動首次併購，董事長沈慶芳表示，入主先豐後可強化硬板布局，加上先豐在基地台、車用雷達應用有很強的技術，與臻鼎具互補性，未來將持續透過併購，充實產品線布局。閱讀全文...



