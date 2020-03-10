疫情升溫 醫療險可免30天等待期 採備查方式免送審

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情升溫，保險業者陸續推出醫療險保單免 30 天等待期，金管會今 (10) 日表示，若是既有保單取消或縮短等待期，可採備查的方式，不用核准送審，以加速保險業者商品開發時效。

金管會保險局表示，今天同意壽險公會報送修正「新型態人身保險商品認定標準」，針對醫療保險如市場上已有銷售同類型保險商品，僅縮短或取消法定傳染病的等待期間者，認定不屬於新型態人身保險商品，可以免採核准方式送審，也就是銷售後 15 天內送件給保險局即可。

保險局指出，等待期間的設計是為加強對健康保險的風險控管，避免帶病投保，被保險人於醫療保險契約生效後的特定天數內，一般為 30 天發生疾病，保險公司對該疾病不負保險給付責任，考量法定傳染病應無帶病投保的疑慮，等待期間應可考慮縮短或取消，為快速滿足消費者、政府機關及醫療、防疫機構因應疫情的醫療保障需求，因此同意認定標準的修正。

據了解，有些公司未修改條款或商品，直接在銷售的時候，針對一定期間內投保，以融通的方式，把等待期取消，沒寫在契約條款內，這會造成市場混亂，業者必須對商品條款進行修正，不能便宜行事。

保險局提醒，為兼顧保戶合理期待，各保險公司設計有等待期間的醫療保險商品，應於各式銷售文件及保單條款明顯處，顯著標示疾病等待期間相關約定，並於招攬時向保戶充分說明，避免發生爭議。