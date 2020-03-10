居家隔離半個月薪水就沒了 鼓勵企業給薪 產險業推防疫薪資保險

武漢肺炎疫情自去 (2019) 年底開始蔓延，全球確診人數不斷增加，為了落實政府防疫措施，鼓勵企業給隔離員工發薪，富邦產險率先推出「企業防疫薪資費用保險」，維護染病治療的員工或隔離員工在隔離期間依舊享有薪資保障。

為有效防止疫情擴散，每當有確診病例，其接觸人員即需進行隔離，因此除了影響企業的營運及產能外，員工薪資也成為企業主要成本，由於一旦居家隔離 14 天，對員工來說，若公司不給薪，等於半個月薪水就沒了。

富邦產險為鼓勵小型企業主願意提供染病治療的員工、及因接觸確診患者而需隔離的員工，在隔離期間仍享有薪資保障，推出「企業防疫薪資費用保險」，但若是從第三級疫情地區返國需居家檢疫 14 天或從第二級疫情地區返國需居家自主管理者，則不在本保險的承保範圍內。

富邦產險表示，企業只要投保「企業防疫薪資費用保險」，若發生員工感染武漢肺炎，在主管機關要求治療期間仍給付薪資，富邦產險即依企業實際支付的薪資給付保險金，最多以該名員工全民健保月投保薪資為上限。

若是因接觸確診患者而需隔離者，經主管機關要求隔離期間仍給付薪資，富邦產險即依企業實際支付的薪資給付保險金，最多以該名員工全民健保月投保薪資的 50% 為上限。每一企業最高保險金額以新台幣 30 萬元為原則，藉此協助減輕小型企業因應疫情所產生的衝擊，並一起為防疫盡心力。