〈台灣之星拚5G〉無懼5G營運壓力 拚2年營業利益轉正

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2020年3月10號18點8分

台灣之星總經理賴弦五今 (10) 日表示，歷經多年營運虧損，去年稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 破 30 億元，年增 526 倍，連續 2 年正數，去年 12 月更是單月營業利益轉正，雖然未來仍面臨 5G 營運壓力，不過將力拚未來 2 年營業利益全年轉正目標，並讓自由現金流量可支應 5G 建設需求，不需再向股東拿錢。

賴弦五表示，台灣之星去年營收 131 億元，年減 3%，主要來自手機銷貨收入年減 15.9% 影響，但行動服務營收 107 億元，年增 1%，相比電信同業行動服務營收下跌 6-11%，台灣之星相對穩健；此外，台灣之星 EBITDA 也突破 30 億元，年增 526 倍，連續 2 年維持正數。

賴弦五指出，台灣電信業接連面臨 499 之亂、4G 資費價值鏈崩壞，5G 頻譜競標天價等事件後，儘管即將迎來 5G 時代，消費者仍只願意花與 4G 一樣的資費體驗 5G，反應了 5G 應用不成熟的情形，使台灣電信產業面臨最黑暗的時代，但對台灣之星而言，經過體質調整健全後，將是最好的時代。

5G 資本支出方面，賴弦五表示，資本支出會隨著電信同業而有所調整，由於搶著提早開台，5G 基站建設時間有限，加上目前 5G 相關設備，不如過去 4G 開台時成熟，因此初期涵蓋率會不好，佈建速度也不如 4G 時期。