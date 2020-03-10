市場派提禁止董事會行使職權法院駁回 大同：顯示不合理性

大同 (2371-TW) 表示，收到台北地方法院裁定，欣同公司向法院聲請定暫時狀態假處分，請求禁止大同董事會行使職權，經台北地方法院裁定駁回，法院裁定顯示此假處分聲請的不合理性。

欣同公司去年 11 月 22 日向臺灣高等法院提出定暫時狀態假處分，請求以 600 萬元或等值臺灣銀行可轉讓定期存單提供擔保，在訴訟終結前，要求林郭文艷、董事與獨立董事等 8 人，禁止行使職務及公司印鑑章。

大同表示，已收到臺北地院駁回裁定，裁定理由為，聲請人未釋明案件聲請的必要性，且規定要件不合，也不能以供擔保替代，因此聲請不能准許，應予駁回。

大同指出，法院裁定理由，凸顯此假處分聲請有 3 大不合理，第一，聲請人對公司董事諸多指摘，與聲請定暫時狀態假處分希望防止的重大損害或急迫危險，無必然關聯；第二，聲請人指，若不停止公司董事職權，將做出許多有損股東權益的決議，但未說明哪些議案或決定有嚴重損害；第三，大同董事任期即將在近日屆滿，今年也將進行改選，市場派此時提出申請，難讓人認同「有重大損害」或「急迫危險」。

大同強調，欣同公司除聲請此假處分，並以相同事由，先後對公司董事及獨立董事提出多件訴訟，干擾公司經營，大同將持續與委任律師研議，依法逐一抗辯。