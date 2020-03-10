烽火連三月 期貨何時再空？

2020 年二月最後一週全球股市血腥戰場！領頭羊的美股一週暴跌五千點，台股也跌到年線 11050 才反彈，反彈有多高？何時再做避險空單？

今年以來常常每天波動兩三百點，而且一二月已經有超過千點的大行情。2020 年一月高點 12197 點，低點 11418 點，二月高點 11855 點，低點 11138 點，三月才剛開始交易，高點 11390 點，低點 11050 點。以上的月線高低點有幾個關鍵數字，大家看出來了嗎？

一月長黑還能守住半年線，代表去年下半年以來，在一萬一千點進場的投資人多數仍然屬於獲利狀態，但是到了二月雖然一萬一千點依然有守，但是多數投資人恐怕已經開始賠錢，因為已經跌破半年線了，到了三月初，連年線 11050 的長期投資人持有成本都來了，這代表烽火連三月，多頭走勢已經受到考驗。所以政府基金從一月開始賠錢，二月賠更兇，三月恐怕也不樂觀，因為這是全球股市由多轉空的關鍵。

如同我在上週本專欄所預測的，我目前還沒有看得太壞，看到年線 11050 和 11000 以下的位置，但是美國股市的一週內暴跌五千點 (12%)，這除了武漢肺炎的恐慌之外，當然還是因為全球股市的大泡沫被戳破了！所以年線的反彈 (11050)，如果接近半年線時，就要準備再度減碼股票甚至反手做空頭避險。

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