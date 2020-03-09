疫情擴散華銀四大慘業放款比重約2% 看好Q2經濟爆發性反彈

武漢肺炎疫情延燒，衝擊金融業獲利動能，華南金 (2880-TW) 表示，這波疫情勢必對旅館、餐飲、旅行業與娛樂業等四大產業造成衝擊，子公司華銀對這四類產業放款比重約 2%，內部研判，疫情若能在上半年趨緩，經濟可望在第 2 季出現爆發性反彈，目前暫無修正年度放款目標計畫。

華南金今 (9) 日舉行第 4 季線上法說，與會法人關切武漢肺炎疫情對營運的影響，華南金去年稅後純益 159.39 億元、年增幅 9%，每股稅後純益 1.31 元。

華銀主管表示，內部評估疫情對產業的影響主要來自於產業供應鏈中斷，由於產業斷鏈主要是非經濟因素，因此等這波疫情結束後，可望使工廠恢復產能。

華銀主管指出，儘管目前部分產業受疫情衝擊有斷鏈風險，但先前美中貿易戰已讓台商開始分散、移轉供應鏈產地，看好在台商回台投資的效應下，可望透過內需拉抬經濟成長，削減疫情對經濟成長的衝擊。

華銀主管分析，如果疫情能在上半年和緩，預估我國經濟可望在第 2 季展開反彈動能，因此目前為止，尚無修正年度預算與放款目標的計畫，今年放款目標仍維持年成長 4%~5% 的目標不變。

整體而言，今年將持續聚焦利差較高的中小企業與中國以外的海外市場放款，其中海外市場將鎖定歐美與東南亞市場，至於中國則考量美中貿易摩擦與中國經濟成長放緩，今年授信態度將轉趨審慎保守。

華銀主管表示，美國除了經濟基本面強勁外，又有總統大選議題，預估美國將針對維繫經濟動能祭出政策應對，歐洲則因脫歐不確定因素淡化，可望擺脫脫歐的干擾因素。