〈臻鼎營運展望〉新增產能明年3月開出 營收可望續攀揚

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (12) 日召開法說會，由於 10 月營收達 165.31 億元創新高，董事長沈慶芳也看好第 4 季營運將再升溫，今年營收可望打破去年 1179.13 億元的歷史新高紀錄，並看好明年營收將再向上突破。

沈慶芳指出，明年包括印度組裝廠產能將開出，中國廠明年也將擴充淮安廠、深圳二廠則預期 3 月投產，另外秦皇島廠類載板產能也將擴充，有助營運持續成長。

產品上，臻鼎以軟板起家，目前生產項目橫跨 PCB 軟、硬板、IC 載板、類載板、軟硬結合板、COF 等品項，沈慶芳指出，產品新應用包括汽車板、天線等，目前臻鼎軟板產值全球占比 25%，在多面向發展下，臻鼎也積極滿足客戶端「一站購足」等需求。

臻鼎股價今天以 153 元作收創新高，子公司在大陸掛牌的鵬鼎股價也以人民幣 48.95 元作收，雙創新高價，沈慶芳指出，鵬鼎此收盤價，是去年 9 月 18 日在深圳以每股人民幣 16.07 元掛牌時的 3 倍。

臻鼎第 3 季營收為 356.02 億元，創歷年同期新高，毛利率 23.47%，季增 3.43 個百分點，年減 2.29 個百分點，稅後純益為 34.05 億元，季增 1.8 倍，年減 9.37%，單季每股純益為 3.8 元。

臻鼎前 3 季財報營收為 780.09 億元，毛利率為 20.59%，年增 0.03 個百分點，稅後純益為 50.05 億元，年增 2.44%，每股純益為 5.78 元。