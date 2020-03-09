〈進出口統計〉2月出口253.8億美元 年增25% 電子、資通表現亮眼

受工作天數增加、基期低影響，2 月出口額 253.8 億美元，較去年同期大增 24.9%，我國出口主力品項，電子零組件與資通訊商品未受武漢肺炎疫情衝擊，2 月出口值分別較去年同期增加 46.2%、31.5%，表現依舊亮眼，累計前 2 月出口值更雙雙創歷年同期新高。

財政部今 (9) 日公布 2 月進出口統計，累計前 2 月出口值共 504.5 億美元、較去年同期增加 6.4%，其中電子零組件出口額年增幅 21.2%、資通訊產品年增幅 12.5%，兩者出口值雙雙創下歷年同期新高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，今年因農曆年前提前至 1 月，導致 2 月工作天數較去年同期多了 5 天，帶動主要貨類 2 月出口年增幅都較去年同期增加，累計前 2 月出口包括電子零組件、資通訊設備與運輸工具也較去年同期成長。

儘管疫情衝擊中國供應鏈，但電子零組件中包括積體電路與印刷電路板 (PCB) 受惠於需求熱絡，推升 2 月出口值分別較去年同期大增 48.6%、49.2%，尤其 PCB 因中國控管，台商緊急調整產能帶動出口單月年增近 5 成。

進一步比較前 2 月出口表現，電子零組件出口值 183.9 億美元，資通視聽設備出口值 66.5 億美元，兩者出口值皆為歷年同期新高，年增幅分別為 32.1%、12.5%。

但機械出口前 2 月出口 32.2 億美元，較去年同期減少 10.5%，主要是市場投資態度觀望所致，塑橡膠也因景氣疲弱、需求減緩，累計前 2 月出口值 31.7 億美元、年減 8.1%。

蔡美娜指出，中國因應肺炎疫情採取的管控措施，對於生產線與物流影響正逐漸浮現，加上 2 月屬於傳統淡季，導致出口值明顯收縮，但因 2 月工作天數較長，因此出口表現仍持續成長。

展望後市，受武漢肺炎疫情干擾，導致國際原油、原物料價格走跌，主計總處日前下修今年第 1 季、第 2 季出口值年增率分別為 2.2%、2.5%，儘管仍維持正成長格局，但呈現低度成長。

對於疫情對出口的影響，蔡美娜表示，由於疫情仍在持續擴散中，預估將讓 3 月出口承受相當大的緊縮壓力，預估 3 月出口呈現負成長恐無法避免，估計單月出口年增率的降幅約在 2%~5% 左右。