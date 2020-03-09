神隆VS展旺 3月大漲三成的原因

新冠肺炎疫情全球大爆發，拖累國際股市表現，但萬寶週刊王榮旭分析師表示，受惠疫情的電子股，以及迎來轉單效益的原料藥概念股等，後市皆值得留意。

美股、台股跌破年線 疫情受惠股逆勢走揚

萬寶週刊王榮旭分析師表示，新冠肺炎在歐洲大爆發，上星期美國道瓊以及 S&P 500 指數已經大跌破年線，台股在停損賣壓出籠之下，大盤收盤的位置也已經低於年線，萬一大關今天也一併失守。

修正行情時間恐怕會拖長，個股今天則是跌多漲少，尤其電子股跟美股連動性很高，對景氣變化也較為敏感，成為殺盤的重心。只有極少數受惠於疫情的電子股，例如耳溫槍 MCU 晶片的製造廠，如凌通 (4952-TW)、偉詮電 (2436-TW)，逆勢上漲收紅。

萬寶週刊王榮旭分析師指出，早前多次在專欄分析看好的原料藥，今天則是全面大漲。神隆 (1789-TW) 是台灣第一大原料藥製造廠，較有機會受惠到國際藥廠的轉單，三天以來大漲了接近三成，加上神隆具有小分子藥物的生產能力，成為防疫國家隊的一員。

神隆是生技股裡面股本最大的股票，素有「生技航空母艦」的美名，神隆大漲對於資金具有吸引力，會引導資金往生技股來做避險，中國受到新冠肺炎的影響，復工緩慢，而中國是原料藥第一大生產以及出口國，其中維生素以及抗生素成分市佔更是全球第一。

另一個原料生產大國是印度，最近這幾天也宣布禁止部分原料藥出口，導致今天資金全面湧入原料藥股票。其中像旭富 (4119-TW) 以及生展(8279-TW)，都是原料藥的績優生，後市值得留意。

估計旭富去年 EPS 大約是 7.2 元，今年第一季業績可望優於預期、第一季 EPS 上看 2.5 元，今年全年 EPS 則是挑戰 9 元。股價今天逆勢創下歷史新高，最高一度漲停板到 144 元，成為原料藥的股王，而旭富的大漲，也讓原料藥比價空間拉大。

益生菌、抗生素供應短缺 台廠受惠

生展是主攻益生菌以及原料藥的廠商，為全球最大運動營養品牌美國威德代工益生菌，去年有新增中國的通路，也成受惠於疫情的個股。同樣是益生菌大廠的葡萄王，股價因為產品大賣而大漲，生展目前股價還在相對谷底、有補漲機會，估計生展去年 EPS 大約 7 元，今年 EPS 上看 8 元，EPS 緊追在旭富之後，但股價具有低基期的優勢。

另外，抗生素的原料藥廠展旺 (4167-TW)，今年的轉機性也很大。展旺的主力產品是美洛培南抗生素，作為醫院最後線的抗生素使用，美國市場只有三到四家有能力提供這種產品，最近傳出供應短缺的情況，對於展旺更是有利。

在主力客戶去年下半年重新拉貨之後，展旺業績也逐漸回升，2 月營收不僅年、月雙增，比去年同期成長幅度更達到 9 成以上，股價在 3 月以來大漲 26%。

萬寶週刊王榮旭分析師認為，同樣開發抗生素產品的太景 (4157-TW) 後市也值得留意，因為太景與神隆以及台康(6589-TW)，同樣都是防疫國家隊，而太景的股價在相對低檔，在神隆以及台康股價都大漲的情況之下，也有機會漲起來

太景開發的抗生素太捷信，雖然不是新冠病毒的解藥，但卻也納入協和治療的藥品之一。其開發中的流感抗病毒藥物，未來的潛力不小，因為全球每年有 10 億人口罹患流感，市場大餅極具想像空間。

這次新冠肺炎全球大流行，更讓這一類容易造成大規模傳染的疾病受到重視，抗病毒新藥成為各國加速堆動的方向，有利太景縮短未來開發類似產品的時間，今年更有洽商海外授權的機會，後市值得留意。

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