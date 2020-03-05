儒鴻去年純益歷史次高 EPS 15.68元 擬配息11元持平歷史最佳

紡織股王儒鴻 (1476-TW) 今 (5) 日公告去年財報，雖然去年第 4 季受遷廠、匯損影響，但全年稅後純益 42.99 億元仍創歷史次高、年減 1.8%，每股純益 15.68 元；儒鴻董事會並決議，每股擬配息 11 元，維持去年的歷史最佳水準。

儒鴻去年第 4 季營收 77.39 億元，季增 7.5%、年增 2.5%；毛利率 28.58%，季減 1.09 個百分點、年減 1.51 個百分點；營益率 19.08%，季減 1.7 個百分點、年減 0.83 個百分點；稅後純益 11.36 億元，季減 4.7%、年減 8.6%，每股純益 4.14 元。

儒鴻去年營收 281.25 億元，年增 2%，毛利率 28.85%，年增 0.03 個百分點，營益率 19.45%，年增 0.21 個百分點；稅後純益 42.99 億元，年減 1.8%、每股純益 15.68 元。

儒鴻去年第 4 季及全年營收均創下歷年新高，但因為第 4 季苗栗整廠遷移，產生較多費用，加上新台幣強升，業外出現匯損，均導致獲利表現衰退。雖然稅後純益衰退，但仍是歷年次高水準，每股純益也為歷史第三高。

儒鴻董事會決議，每股擬配息 11 元，維持去年的歷史最佳水準，配發率 7 成，若以今日收盤價 367.5 元計算，殖利率約 3%。