北市大直水岸三大豪宅  站穩每坪180萬元

大直水岸三大豪宅一向是台北市豪宅指標建案，根據實價登錄顯示，「代官山」今年 1 月以總價 1.47 億、每坪 182 萬元成交，「輕井澤」、「帝景水花園」近 2 年成交也在 180 萬元左右，每坪站穩 180 萬，似乎成了買賣雙方的共識。

大直水岸豪宅，近 2 年多交易幾乎陷入停滯，不過，2019 年陸續成交兩戶；包括「輕井澤」以總價 2.35 億、每坪 183 萬成交；「帝景水花園」第三期以總價 2 億、每坪 179 萬交易；「代官山」1 今年也以總價 1.47 億、每坪 182 萬成交。

總戶數 25 戶的「代官山」這 8 年來僅 4 筆成交，最單高價是 2014 年、每坪單價 233 萬元，由媒體人鄭弘儀所購入的 9 樓。2017 年間則有 2 件成交，單價分別為每坪 210、172 萬元。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，大直水岸第一排豪宅屋齡已 10 多年，但在市場中都屬高指名度的豪宅，地段加上供給稀有性支撐了價格。

大直三大水岸豪宅過去都曾是每坪 200 萬俱樂部成員，「輕井澤」在 2015 年時曾創每坪 209 萬社區最高單價，「帝景水花園」2014 年也曾有每坪 214 萬元高價；近半年交易單價則守在每坪 180 萬左右，近年不乏中古豪宅屋主加碼買進同一社區，為家人作置產規劃。