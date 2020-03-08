疫情刺激雲端需求 信驊、祥碩今年營運可望衝高

隨著武漢肺炎疫情蔓延，不少企業宣布在家辦公，帶動視訊會議、雲端服務等需求成長，刺激資料中心存儲、傳輸需求，IC 設計廠信驊 (5274-TW)、祥碩 (5269-TW) 與新唐 (4919-TW) 等營運可望受惠，法人尤其看好信驊、祥碩，今年營收、獲利將同創高。

信驊、新唐均提供 BMC(遠端管理) 晶片，其中，信驊近期受惠美、中客戶追單，上調今年營收展望，估年增 15%，將再創新高，出貨套數也可較去年成長 10%。

信驊今年因新一代 BMC 晶片開始出貨，產品組合轉佳，毛利率可優於去年，法人估上看 64%，較去年增加逾 1 個百分點，稅後純益則可望年增逾 3 成。

新唐則是美系大廠主要供應商，去年底打進雲端大廠谷歌供應鏈，預計今年將爭取更多新客戶，另一大產品線 TPM(可信賴平台模組) 接單也傳捷報，除既有戴爾訂單外，也搶下美超微 (Supermicro) 大單，持續提升市占率。

另外，祥碩則受惠高速傳輸與 AMD 市占率上揚，由於近期 Intel 晶片持續缺貨，AMD 訂單暢旺，去年市占率估 3%，今年將上看 10%，祥碩高速傳輸晶片將導入更多平台，另外也打入中國伺服器品牌廠浪潮，預計下半年可見營收貢獻，法人估，祥碩今年營收可望年增逾 3 成，創新高。