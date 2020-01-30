〈武漢肺炎疫情升溫〉代工廠配合中國政府延後復工 1、2月營收恐受影響

新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎) 疫情持續蔓延，台灣代工廠廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 等皆表示，中國各廠區開工時程將配合當地政府機動調整，法人指出，雖然代工廠主要生產據點不在武漢，但受到中國整體開工時間延後，1、2 月出貨、營收恐受到影響。

廣達表示，中國上海、重慶等廠區，已配合當地政府延後復工至 2 月 10 日，相關配套措施也都備妥，人員也將進行動態調整，營運方面，由於去年第 4 季受客戶因應農曆年提早拉貨表現優於預期，加上第 1 季為產業傳統淡季，因此預期 1 、 2 月出貨量都將下滑，到季底才會緩步回升。

緯創也公告指出，內部已成立防疫專責單位，各廠區也加強新型冠狀病毒防疫措施，包含重慶、成都等地則將配合當地政府延長春節假期，並依所在地政府規定時間開工，將機動調整全球生產營運據點以配合客戶需求。

英業達則配合中國當地政府通知，包含上海、重慶等地廠，復工時間延至 2 月 10 日，和碩則針對派駐中國的台籍幹部，開放自主決定是否展延赴中國開工。

據了解，目前包含上海、重慶、江蘇、廣東等多個省市皆已宣布要求企業延後開工日期，均至少再延休一周至 2 月 10 日。