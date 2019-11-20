一張表秒懂五大電商聯名卡 使用網購神卡有三大眉角 

熱鬧的雙 11 才剛落幕，電商市場又掀起另一波聯名卡大戰，momo 卡昨 (19) 日加入戰局，使得目前市面上的電商聯名卡呈現「五強鼎立」，由於宅經濟當道，喜歡在家透過上網就能血拚的網購族愈來愈多，各家都祭出高優惠搶客，角逐新一代網購神卡，專家提醒，使用這類電商聯名卡須留意「虛擬幣的使用通路」等 3 大重點。

台北富邦銀行昨日攜手富邦媒推出 momo 卡，加上現有的中信 Yahoo 卡、花旗 PChome 卡、國泰蝦皮卡、台新街口卡，形成五大電商聯名卡大戰。

Money101 金融比較平台行銷公關經理呂芝穎表示，看準國內網購人口越來越普及，銀行無論是發行自家銀行網購卡，針對電商、數位通路推出最高 6% 回饋，又或是攜手電商平台發行聯名卡祭出免運優惠、虛擬幣的發送，都能吸引民眾目光。

為了增加電商會員黏著度以及信用卡動卡率，市場上各電商聯名卡祭出「虛擬幣」回饋最實際，其特色為每 1「虛擬幣」可以折抵電商內的 1 元消費，1 比 1 的兌換率相當直觀，像是 momo 購物網與富邦銀行推出的「富邦 momo 卡」祭出天天 5% 回饋無上限，採 momo 幣回饋；「花旗 PChome 聯名卡」天天享 4% 回饋，包含聯名點數 2% 以及 P 幣 2%。

Money101 金融比較平台提醒，民眾使用此類電商聯名卡須留意三大重點：

一、虛擬幣的使用通路。像是富邦 momo 幣目前僅能在 momo 購物網購物時使用，而「花旗 PChome 聯名卡」回饋的聯名點數則可以彈性的折抵信用卡帳單或是兌換空哩程。

二、每筆訂單虛擬幣的折抵上限。以富邦 momo 幣為例，就可以 100% 折抵，不過也需要留意全額折抵就無法開立統一發票。

三、虛擬幣大多設有期限，民眾務必在期限內使用完畢。