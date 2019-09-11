半導體需求帶動 今年科學園區產值可望突破2.6兆 年增1%

科技部今 (11) 日舉行科學園區營運成效記者會，政務次長許有進表示，上半年科學園區整體營業額達 1.22 兆元，年減 2.47%，預期下半年在半導體高階製程產品需求回升，全年營業額仍將微幅成長 1% 以上，達 2.6 兆元。上半年整體出口額達 9483.86 億元，年增 20.48%，就業人數則達 27.7 萬人，雙創歷年同期新高紀錄。

許有進表示，今年上半年科學園區營業額達 1.22 兆元，年減 2.47%，預期下半年整體半導體產業需求回溫，推升整體營業額成長，雖然幅度不及往年 3-5%，但樂觀看待全年營業額仍可突破 2.6 兆元，三大科學園區上半年營業額占比，竹科、中科、南科占比分別為 42%、30%、27.5%，其中只有中科成長。

許有進指出，預期下半年除半導體產業成長，包含電腦周邊、通訊、精密機械、生技等也會成長，惟光電產業受整體大環境、產業競爭，預期下半年仍將衰退。

若以六大產業分析，許有進表示，未來主要成長動能仍在電腦及周邊產業、通訊產業及生物技術產業，上半年分別成長 80.65%、50.92% 及 15.23%，電腦及周邊產業成長逾 8 成，主因受企業對資訊系統服務需求熱絡，通訊產業則因物聯網 AIoT 趨勢成長，其餘包含精密機械產業、積體電路產業、光電產業則受整體環境、產業競爭影響，成長較為趨緩。

進出口額方面，許有進表示，上半年科學園區出口額，主因半導體高階製程產品訂單需求穩定增加，資通訊廠商則因應美中貿易戰，提高台灣產能配置量，加上轉單效應浮現及新興應用需求所致，推升整體出口額達 9483.86 億元，年增 20.48%，其中，竹科出口 5385.01 億元，年增 29.96%，中科 2065.44 億元，年增 33.85%，南科 2033.41 億元，年減 2.56%。

上半年科學園區進口額則因全球景氣不確定性上升，電子終端產品市場日趨飽和，導致晶圓製造大廠及電子零組件廠商對電子元件及原材物料進口減少，整體進口額為 3360.32 億元，年減 8.58%。

展望未來，許有進表示，科學園區未來發展重點將在 AI 人工智慧、5G 網路、雲端系統、物聯網、機器人等，從個別園區來看，竹科具多樣化及產業鏈完整等特性，將朝邊緣運算、AIoT 應用研發發展；中科則受惠於 AI 人工智慧、物聯網發展；南科現階段則因積體電路產業製程轉換，預期明年 5 奈米製程正式量產後，將帶動成長動能。