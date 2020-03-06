陳其邁：口罩實名制2.0結合健保大數據 最快下周一公布

「口罩國家隊」首批 60 部機台陸續到位，目前單日生產量已達 960 萬片，隨產能持續提升，行政院副院長陳其邁今 (6) 日表示，將推動口罩實名制 2.0，結合健保大數據資料，政委唐鳳與相關部會同仁正加快研究腳步，最快下周一 (9 日) 有結果。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續在國際蔓延，我國自 2 月初實施口罩實名制，向廠商徵購口罩，限制民眾購買數量，現在也獲得其他國家肯定並仿效，同時，經濟部也動員各產業馬不停蹄地投入口罩機台製造，從以往的 6 個月製造期縮短至 1 個月內。

國家隊 60 部口罩機台陸續完成交機，進入試機、上工階段，截至 4 日止，口罩單日生產量已達 960 萬片，3 月 9 日產線全數到位後，就能達到 1000 萬片以上，4 月初將再增加 30 台機台，預計可提升到每日 1300 萬片以上。

隨著口罩產能逐步提升，自 5 日起，成人、兒童口罩實名制皆可多購買一片，陳其邁也表示，正和唐鳳討論「口罩實名制 2.0」政策，思考再精進的方法，研擬結合健保大數據資料、健保藥局分布等，讓有需要的國人取得口罩更方便。

陳其邁進一步說明，詳細的分析層面很廣，實名制 2.0 的概念主要是分析人口、熱點分布，透過健保資料，去了解哪些人常去領、多久領、分布哪些藥局等，做出完整的分析資料，陳其邁強調，會仔細盤點所有政策，每個步驟都按部就班，預計最快 9 日討論之後會有結果，再對外公布。