〈貴金屬盤後〉武漢肺炎疫情擴散 避險買盤激增 金價收逾一週高點

週四 (5 日) 交易，黃金期貨價格收創一週多高點，係因投資者持續擔心武漢肺炎疫情 (COVID-19) 對經濟的影響，美元、股市疲軟以及公債殖利率下滑的支撐。

加州宣布進入緊急狀態，且全球武漢肺炎確診病例越來越多，防疫挑戰越來越艱困，黃金吸引了大量避險買盤。

AxiCorp 首席市場策略師 Stephen Innes 週四研究報告指出，「在這全球環境下，黃金看起來是最具吸引力的資產之一，因為美國可能邁向負利率。」他指短期名義利率等於或接近 0%。

「這應意味散戶和機構投資者配置在黃金的部位將倍數成長。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 25 美元或 1.5%，收每盎司 1668 美元，為最活絡契約自 2 月 24 日以來最高收盤價。

5 月交割的白銀期貨價格上漲 14.7 美分或 0.9%，收每盎司 17.393 美元。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「近期歷史顯示，有些日子交易者和投資者會不怎麼關心疫情狀況，但隔一天又變得很焦慮。現在看起來，疫情可能不是短期狀況，恐怕會延續數個月甚至更久的時間。」

「隨著 Covid-19 情勢發展，市場將持續震盪。」

基準美國 10 年期公債殖利率跌破 0.90%，刷下新紀錄，「這引起長期市場觀察者擔心美國和全球經濟衰退即將到來，包括消費日益衰弱和商業價格通縮等前景。」Wyckoff 說。

「述所有因素都對股票和大多數商品構成利空，但對黃金、美元和公債等為利多。」

ICE 美元指數目前處於 2 個月低點 96.83。與此同時，黃金收盤時道指和 S&P 500 指數大幅下滑。

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