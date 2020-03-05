武漢疫情當道  防疫建材成購屋焦點

近期受到武漢肺炎疫情影響，民眾看屋人潮未減、但出手十分保守；專家分析，民眾對於通風設計、防疫建材十分關注，包括棟距、統一門禁管制規劃，以及是否具備管道間逐層封閉、當層排放等設計，都是影響民眾購買與否的關鍵。

敦璟開發不動產仲介經理蔡鴻霖表示，一般民眾在選擇傳統舊大樓的物件時，多面臨社區管道間未封閉的情況，因此其他樓層飄來的異味揮之不散，長年下來大樓防火區也有可能遭到破壞，過去曾發生過大樓一氧化碳集體中毒、SARS 期間病毒在樓層間擴散等案例，結合近期疫情現況，致中古屋成交猶豫期拉長。

專家分析，不管是中古屋或預售都應注意大樓管道通風規劃，尤其近年許多建商推案會採用新式工法，建議消費者除了慎選格局、總價與地點外，衛浴管道隔間是否安排有管道間逐層封閉、當層排放等規劃才是買房應看重點。

久樘開發指出，衛浴管道隔間就像是人體代謝系統，管道間逐層封閉可以從硬體規劃上預防社區感染的發生，當層排放更是杜絕異味上下樓層流竄的關鍵。當層排放主要是替衛浴空間規劃獨立排風管，直接在當層室外排放；管道間逐層封閉的設計，則是將管道間每層均以混凝土阻絕，加上管道間牆確實密封，如此可達到室內防臭、避免病毒亂竄及火災時濃煙的煙囪效應。