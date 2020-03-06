

◆盤勢分析

1. 疫情動盪持續，揮別前一日大漲行情，美股再度遭到市場大屠殺，資金逃向避險資產，十年期美債殖利率盤中再度跌破歷史低點，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 3.1% 至 - 3.58%，其中以道瓊指數最為弱勢，台積電 ADR 下跌 2.37%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量增上漲，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為約 11,250 點附近，上檔壓力為約 11,650 點附近。

（3）技術指標：KD 向上開口擴大，短線仍有機會持續反彈。

3. 櫃買指數上漲 1.75%，收在 145.18 點。短線支撐為 141 點附近，壓力為 148 點附近。

4. 觀盤重點：台股周四連強勢站上 10 日線，短線上仍有機會再持續反彈走漲，不過現階段肺炎疫情持續困擾美國，加上美股行情上下波動很大，因此操作上不宜過度追高，建議避開外資法人持股較高的個股，逢低拉回可挑選具有景氣谷底回溫或二月營收公布績優股，布局做短線操作，並嚴格善設停損停利。選股方向可留意矽晶圓、記憶體、PCB、伺服器、CIS、生技。

5. 針對新冠肺炎對台灣經濟、產業的衝擊，國發會昨日 (3/5) 提出書面報告指出，若疫情衝擊高峰期未能於 3 月底前趨緩，對我國總體經濟損失將更為擴大，並弱化疫情結束後的經濟復甦力道。此外，疫情持續期間過長更可能加劇境外擴散風險，衝擊全球供應鏈運作，影響台灣中長期經濟表現。

6. 股王 3008 大立光昨日 (3/5) 公布 2 月合併營收為 36.73 億元，雖較元月衰退 11%，但仍是歷年同期最佳，略優於預期。大立光表示，3 月拉貨動能有望優於 2 月，但目前市場變化大，客戶是否修正訂單，仍要觀察。

7. 新冠肺炎衝擊供應鏈生產與終端買氣，華為傳啟動第二波智慧手機砍單，由年初的 4G 機種延伸至 5G 手機，以去化高達四、五千萬支的庫存，3008 大立光、3105 穩懋等供應鏈都將受波及。華為是全球第二大智慧手機廠，僅次於三星。市場憂心，第 2 季原本就是手機業淡季，要靠華為等非蘋大廠撐場，若華為再砍單，相關供應鏈第 2 季淡季恐怕只會更淡。

8. 在中國 COVID-19 疫情影響下，強固型電腦品牌廠 3005 神基科技連兩個月營收走低，尤其 2 月受復工時程推延之故，單月營收更來到過去四年來低點。法人雖預估其進入 3 月後，營運將隨復工率提升而逐步加溫，惟對神基首季整業績能否守住年增走勢，仍需觀察供應鏈進料、出貨狀況而定。

