取得領先地位 三星擁有美國5G手機70%市占率

5G 手機市場的競爭已拉開帷幕，各家手機大廠紛紛搶攻這波熱潮，全球最大智慧型手機製造商三星電子 (005930-KR) 似乎已逐漸取得領先地位。根據市場研究公司 Counterpoint Research 最新的報告顯示，在 2019 年，在美國銷售的 10 支 5G 智慧型手機中，就有 7 支是三星 Galaxy 機型。

Counterpoint Research 報告中指出，三星電子在美國擁有 74% 的 5G 智慧型手機市占率，在 2019 年的 5G 智慧型手機市場中，最暢銷的 5G 手機型號就是三星的 Galaxy Note 10 Plus。

三星佔有美國 5G 手機 74% 市佔率 (圖片：businesskorea)

LG 電子和 OnePlus 則緊隨其後，分別擁有 15% 和 11% 的市占率。LG 電子的 V50 ThinQ 是在 5G 市場初期推出的，但由於促銷疲軟，銷售不佳。

目前 5G 手機僅占美國整體智慧型手機市場 1% 的佔比。但是，由於 5G 服務市場持續擴大，因此今年 5G 手機在整體市場中的占比預計將達到 25%。特別是，如果蘋果 (AAPL-US) 在今年發布 5G iPhone，5G 手機的市占率有望因此激增。

在先前，調研機構 Strategy Analytics 在報告中指出，2019 年全球僅出貨了 1900 萬支 5G 手機，但到今年年底，全球 5G 手機出貨量預計將達到 1.99 億支，成長近 10 倍。Strategy Analytics 也預計，今年全球出貨的所有智慧型手機中，5G 手機佔比 15%。但是，由於武漢肺炎疫情的爆發，恐對銷量造成衝擊。

Strategy Analytics 副總監 Ville-Petteri Ukonaho 表示：「迄今為止，中國、美國、南韓、日本和德國是今年最大的 5G 智慧型手機市場。到 2020 年，五大國家合計將佔全球 5G 智慧型手機銷量的十分之九。但是，在其他重要地區，例如印度和印尼，則處於落後狀態，至少在未來一、兩年內不會有大比例的 5G 手機市場。」