三星將向紐西蘭電信Spark 供應5G網路設備解決方案

外電報導，南韓科技巨頭三星電子 (005930-KR) 表示，將在 2020 年為紐西蘭最大電信公司 Spark 供應用於 5G 網路設備解決方案。

三星電子將為 Spark 提供最新的 5G NR 新無線電解決方案，包括多輸入多輸出系統 (MIMO)，具有成本效益並且易於擴展。

三星電子在去年 11 月與諾基亞 (Nokia) 和華為一起入選為 Spark 的首選供應商。不過紐西蘭情報機構以國家安全風險為由，拒絕了 Spark 紐西蘭提出使用華為 5G 設備的建議，Spark 表示，作為分階段實施策略的一部分，該公司也已獲得紐西蘭政府的批准，將與諾基亞一同開始 5G 網路設備的部署。

Spark 紐西蘭公司指出，將在聖誕節前在紐西蘭南島的五個地區，以及從 2020 年中期開始在主要中心地區引入無線 5G 寬頻網路。

三星電子通過與 Spark 達成的協議，使得紐西蘭成為該公司向全球持續擴張的最新國家，而除紐西蘭外，三星電子也向美國最大的運營商提供 mmWave 5G 解決方案。上個月，該公司也與美國第五大行動運營商 US Cellular 達成了一項協議，將提供 5G NR 解決方案。

去年 12 月，三星電子也與加拿大 Videotron 簽署了 5G 和 LTE-A 解決方案的供應協議，也是三星首次涉足加拿大的電信設備領域。

三星電子此前曾表示，希望通過該公司在南韓和美國的供應來促進在全球的成長，該公司也期望在 2020 年能在電信設備中佔有 20% 的市占率。