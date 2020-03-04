〈美股盤後〉Fed突降二碼露不祥之兆 道瓊嚇跌逾750點

Fed突降二碼露不祥之兆 道瓊嚇跌逾750點 (圖片：AFP)Tag美股盤後標普那指費半道瓊聯準會Fed降息QE蘋果川普Covid-19<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK微軟USS:MSFT:STOCK可口可樂USS:KO:STOCK美國運通USS:AXP:STOCK3MUSS:MMM:STOCK艾克森美孚USS:XOM:STOCK聯合健康USS:UNH:STOCKIBMUSS:IBM:STOCK波音USS:BA:STOCK思科USS:CSCO:STOCKAMDUSS:AMD:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK美光USS:MU:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK阿瑪達房地USS:AMAT:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK高盛USS:GS:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK特斯拉USS:TSLA:STOCK目標百貨USS:TGT:STOCK延伸閱讀鮑爾：緊急降息是看到美國經濟面臨風險降息意味代誌大條？Cramer：我比以前更緊張Fed意外降息二碼 川普疾呼：這不夠 還要再降！