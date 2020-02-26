〈美股盤後〉華爾街大屠殺未完待續 道瓊連二日跌逾1900點 (圖片：AFP)Tag美股盤後標普那指費半道瓊武漢肺炎冠狀病毒VIX聯準會降息CDC<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK微軟USS:MSFT:STOCK美國運通USS:AXP:STOCK聯合健康USS:UNH:STOCKVisaUSS:V:STOCK波音USS:BA:STOCK艾克森美孚USS:XOM:STOCK美光USS:MU:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK思佳訊USS:SWKS:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK英特爾USS:INTC:STOCKAMDUSS:AMD:STOCK賽靈思USS:XLNX:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK高盛USS:GS:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK家得寶USS:HD:STOCK梅西百貨公司USS:M:STOCKNIO Inc. Sponsored ADR Class AUSS:NIO:STOCK惠普USS:HPQ:STOCK延伸閱讀倒掛加深 前Fed最鴿官員：應立即降息2碼！週一美股拋售的真正原因川普投顧信心喊話：股市開始看來很不錯