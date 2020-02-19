日盛投顧 2020年2月19號9點6分



◆盤勢分析

1. 武漢肺炎疫情持續延燒，蘋果下修財測敲響警鐘，市場避險賣壓飆升，恐慌指數 VIX 漲逾 8%，特斯拉一支獨秀逆勢大漲撐住科技類股，終場美股四大指數漲跌幅介於 + 0.02% 至 - 1.40%，其中以費半指數最為弱勢，台積電 ADR 下跌 3.45%。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：指數下跌，成交量放大，短線有量價背離疑慮。

(2)均線：下檔支撐為半年線 (約 11,400 點) 附近，上檔壓力為季線 (約 11,800 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 再度死亡交叉，短線恐會再度回測。

(4) 觀盤指標股：觀察 2330 台積電能否站回季線。

3. 櫃買指數下跌 0.74%，收在 145.66 點。短線支撐為 144 點附近，壓力為 148 點附近。

4. 觀盤重點：武漢肺炎疫情尚未緩和，中國復工比率仍偏低，蘋果已率先坦誠面對此衝擊調降財測，加上各大央行及研調機構都評估對上半年景氣會有所衝擊，因此短線操作上不宜過度追價，建議避開法人持股較高的大型股，挑選具有轉單效應及不受疫情影響的公司，逢低布局做短線操作，並嚴格善設停損停利。選股方向可留意矽晶圓、被動元件、記憶體、伺服器、CIS、工具機、宅經濟。

5. 美國對中國電信設備龍頭華為的新一波圍堵下，2330 台積電恐連帶遭殃。白宮 2 月底將擬定措施擴大外企對華為出貨的限制，傳晶片是美國此次斷糧計劃的重點，而華為晶片主要代工廠 2330 台積電或首當其衝。

6. 新冠肺炎疫情在中國大陸持續延燒，市場傳出，全球觸控面板龍頭陸企歐菲光已有員工確診，導致生產線全面停擺，最快要到 2 月 24 日開工。業界人士認為，歐菲光若是產線停擺，訂單將有望轉至國內觸控雙雄 6456GIS-KY 業成及 3673TPK-KY 宸鴻。

7.2013 中鋼構大陸崑山鋼構廠去年結束營業，董事長表示，大陸新冠肺炎疫情擴散對公司的影響不大，至於年後的接單方面，已相繼接獲一家科技新廠和高雄皇苑建設的大樓工程，合計 2 萬多公噸，目前訂單能見度到達明年下半年。

8. 新冠疫情持續延燒，所有產業鏈幾乎都中獎，主要生產基地都在台灣的安控廠成了少數的倖存者，3454 晶睿董事長 18 日表示，因為正值大陸農曆長假，公司有多拉了一些料，再加上晶睿現有三個廠區都在台灣，受影響較小，法人甚至樂看 2454 晶睿 2 月營收有望拚贏元月。

