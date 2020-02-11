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人進不去、貨出不來、營運備受考驗 一張表看懂哪些台廠陷疫區

人進不去、貨出不來、營運備受考驗 一張表看懂哪些台廠陷疫區。(圖：AFP)
人進不去、貨出不來、營運備受考驗 一張表看懂哪些台廠陷疫區。(圖：AFP)
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