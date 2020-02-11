人進不去、貨出不來、營運備受考驗 一張表看懂哪些台廠陷疫區。(圖：AFP)Tag復工上海蘇州生產基地鴻海疫情南京裕隆台塑<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨觀點與分析 | 鉅亨網記者、編輯群們茫茫的訊息海中，讓鉅亨網記者、編譯團隊，幫讀者們解讀新聞事件背後的意涵，並率先點出產業與總經趨勢，為投資人提供最深入獨到的觀點，協助做出更精準的投資決策。相關個股台積電TWS:2330:STOCK聯電TWS:2303:STOCK鴻海TWS:2317:STOCK廣達TWS:2382:STOCK英業達TWS:2356:STOCK和碩TWS:4938:STOCK仁寶TWS:2324:STOCK群創TWS:3481:STOCK友達TWS:2409:STOCK國巨TWS:2327:STOCK華新科TWS:2492:STOCK可成TWS:2474:STOCK鎧勝-KYTWS:5264:STOCK勤誠TWS:8210:STOCK大立光TWS:3008:STOCK玉晶光TWS:3406:STOCK晶電TWS:2448:STOCK億光TWS:2393:STOCK隆達TWS:3698:STOCK光寶科TWS:2301:STOCK台塑TWS:1301:STOCK台化TWS:1326:STOCK南亞TWS:1303:STOCK統一TWS:1216:STOCK裕隆TWS:2201:STOCK延伸閱讀疫情延燒鴻海復工計畫恐延後衝擊Q1營運 蘋果新機發表也添變數五大筆電代工廠皆已配合復工 員工返工率是最大考驗工作天數減少 鴻海1月營收3645.66億元近1年來低點港澳星泰旅遊警告升級 6類中國人可延長留台