2019年建築營造人才起薪35212元奪冠 擠下科技業

2019 年受惠台商回流效應，景氣逐季回溫，1111 人力銀行統計，全年整體平均薪資年增 2.82%，來到 37601 元，其中，建築營造從業人員起薪達 35212 元，擠下科技業的 35073 元，一舉奪冠，不過，2020 年一開年就受到武漢肺炎的衝擊，對產業造成的傷害仍難以估計。

1111 人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，建築營造、不動產相關產業方面，過去一年因美中貿易戰，台商加速回台投資，成為經濟成長的動力，商辦空置率創 30 年新低，核心商圈、廠房、土地成為熱門標的，激勵房地產市場信心，因而帶動從業人員身價高漲，起薪達到 35212 元。

何啟聖分析，去年半導體產值 2.62 兆元，僅有 0.1% 的微幅成長，產業新人平均起薪雖較前一年下滑 340 元，但仍守住 3.5 萬元的門檻，保住第 2 名的位置，今年受惠 5G 帶動商機，再加上 AI、高速運算和物聯網的快速成長，產業可望回溫，不過，最大的變數是武漢肺炎疫情延燒，復工情況不如預期恐衝擊全球供應鏈，對成長動能會帶來多大的傷害尚無法預測。

而排名第 3 的金融業，2019 年獲利創下歷史新高，包括銀行業、證券期貨業及保險業，全都寫下新的獲利紀錄，整體金融業稅前盈餘高達 6341 億，比起 2018 年大幅成長 21.7%，從業人員起薪為 34739 元。

依職務別來看，起薪最高的是「光電 IC / 電子通訊」38824 元，雖然比去年少了 92 元，但依舊穩坐職務類起薪第一；其次是「法務專利 / 顧問諮詢」的 37145 元，排名第二，和去年相同。

何啟聖表示，光電 IC / 電子通訊是台灣科技產業的主力，在 AI、5G 的帶動下產業前景可期，法務專利 / 顧問諮詢則是近年崛起的新興職務，跨國企業在轉移生產基地、布局海外的同時，需要招募大量管理職缺、法務顧問，因此，具備相關資歷的人才成為企業主獵才首選。