〈大專生薪情調查〉金融保險業46K冠居各業 製造業22萬人最多

勞動部今 (28) 日公布近 5 年大專畢業生就業及薪資行情，全時工作者平均薪資為 37764 元，其中金融及保險業冠居各業，月薪高達 46441 元，其次為人數最多的製造業 41842 元，不過，勞動部指出，仍有 36% 月領不到 30K。

為提升薪資透明度，勞動部從 2017 年建置「薪資行情及大專生就業導航」查詢網，觀察近 5 年截至今年 4 月底，總計 96.3 萬名全時工作者，以「3 萬元~ 未滿 5 萬元」居多，達 47.4%，並且隨著年資增加逐年成長；「未滿 3 萬元」則占了 36%，「5 萬元~ 未滿 7 萬元」占 12.6%，「7 萬元以上」僅占 3.9%。

其中，平均勞退提繳工資最高為金融及保險業 46441 元，其次為製造業 41842 元，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業則以 41545 元位居第三。

根據統計，人數最多依序為製造業 22.2 萬人、批發及零售業 17.3 萬人、醫療保健及社會工作服務業 11.3 萬人。

勞動部指出，以 2014 年大專畢業生全時工作者觀察，畢業第一年勞退提繳工資平均為 33153 元，之後逐年成長，至 108 年 4 月底已達 40797 元，成長幅度達 23%，其中以學士畢業生最多，由 28993 元增至 37223 元，成長 28%。