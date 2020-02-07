我10日起限縮直航中港澳航線 轉機入台須居家檢疫14天

中國新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，台灣昨天出現 2 例僅經由香港轉機的確診感染個案，中央流行疫情指揮中心今 (7) 日宣布，下周一 (10 日) 起，經中港澳轉機得入境者，一律居家檢疫 14 天；同時限縮我國直航中港澳航線，部分機場暫停航班。

指揮官陳時中指出，昨天新增 3 名個案分別為北部一對 50 多歲的夫妻及 1 名赴澳門旅遊的南部 40 多歲女性，其中，這對退休夫妻並不具中國旅遊史或接觸任何中國人員，專家研判，應是經香港轉機飛往義大利途中，在密閉機艙中感染，因此，從 10 日起經中港澳轉機得入境者，需居家檢疫 14 天。

指揮中心指出，根據中國疾控中心今日通報，31 省市區 (不含港澳) 累計確診 31182 例新型冠狀病毒感染個案，其中至少 4821 例重症、637 例死亡，其中以湖北省最多，各個城市紛紛出現嚴重的社區感染，病例數持續快速上升。

交通部也依據衛福部防疫要求，自 2 月 10 日至 4 月 29 日止，兩岸客運航線除往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場與成都雙流機場之航線外，其餘中國城市往返台灣的客運航班暫停飛航。

此外，針對鑽石公主號郵輪曾於 1 月 31 日停靠基隆港並有旅客下船觀光，疾管署已組成調查小組，完成初步疫調，指揮中心將發送訊息，提醒曾前往北北基地區重要景點 (如基隆廟口、九份、台北 101、西門町等) 的民眾進行自主健康管理，及留意是否有發燒或呼吸道症狀。

寶瓶星號郵輪明 (8) 日將靠泊基隆港，疾管署將執行登船檢疫，除了請旅客確實填寫健康聲明卡外，並由檢疫人員進行發燒篩檢及健康評估，對於有症狀或有中國旅遊史者，當場採檢送驗，全船人員暫留船上等待檢驗結果，若有陽性個案，全船將進行留船隔離。