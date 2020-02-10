〈台股盤中〉電子三雄領跌 面板雙虎接棒強攻 站回11500點

中國武漢肺炎疫情持續升溫，中國部分區域復工日期再延宕，亞股今 (10) 日全面走弱，台股在蘋概三雄領跌下，指數跳空開低，一度下跌 185 點，權值股盤中跌幅收斂，其中聯發科黑翻紅，面板雙虎股價逆勢走揚，扮演撐盤要角，指數回測 11500 點，預估成交量 1500 億元。

權值股普遍表現疲弱，蘋概三雄同步走弱，台積電、大立光早盤跌幅超過 1%，鴻海失守 80 元關卡，午盤跌幅收斂，持續向平盤靠攏；不過中國面板廠因復工延後，恐爆出斷鏈危機，友達、群創股價開高走高，漲幅逾 3%。

隨著武漢疫情失控，防疫概念股表現續強，醫材廠熱映盤中觸及漲停價 26.85 元，旭富、晶宇有超過 5% 的漲幅，和桐、盛弘、和醫、國光生漲幅逾 3%；反觀航運、觀光一片綠油油，華航、長榮航跌幅逾 1%，六角有 5% 的跌幅，乾杯、六福、桃禧跌幅逾 4%，美食 - KY、華園、研勤等均在盤下。

散熱族群士氣低迷多時，今日在健策營收報喜下，族群表現相對抗震，健策開高震盪、漲幅逾 3%，雙鴻、超眾、泰碩、奇鋐均由黑翻紅。

法人表示，中國武漢肺炎疫情未見趨緩、變數仍多，加上中國封城狀況加劇，不利台股表現，不過美國經濟數據持續強勁，資金寬鬆格局未變，建議可選擇營收較佳的個股。