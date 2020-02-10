全球股市退燒康復中 新興央行齊降息 一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國 1 月份 ISM 製造業自 47.2 回升至 50.9，且分項數據亮眼，週五公布的非農就業人數也來到 22.5 萬人，大幅優於預期 14.5 萬人，目前約有 65% 的企業已公布財報，其中 76% 盈餘成長優於預期，美股上漲 3.17%。

2. 歐元區 Markit 服務業與製造業指數均回升，來到五個月的高點，加上市場對武漢病毒疫情對成熟股市的經濟擔憂減緩，歐洲股市上漲 4.33%。

新興市場

1. 可能找出武漢病毒治療藥物的傳言流出，加上中國為減少疫情對經濟的影響而減半 750 億美國進口品關稅，緩解市場緊張的情緒，中國股市強勁反彈反彈 4.53%（MSCI 中國指數，以港元計）。

2. 武漢病毒疫情令許多新興市場國家經濟部分陷入停滯，市場預估至少會影響到第一季的 GDP 成長數據，除了中國以外的其他新興市場國家股市多表現疲弱。

債券市場

1. 數據轉佳減緩避險情緒，美國 10 年期公債殖利率由 1.51% 升至 1.58% 左右，10 年期與 3 個月利差反轉的情形也獲得緩解，美國政府債券下跌 0.32%。

2. 眾多新興國家央行宣布降息，包含泰國、巴西、俄羅斯與菲律賓，因此即便美國公債殖利率上升，新興主權債券仍小幅上漲 0.02%。

3. 受惠於市場情緒轉佳，高收益債券資產反彈強勁，全球高收益債券上漲 0.41%。

原物料、匯率

1. 疫情集中在亞洲及美國數據轉佳等因素，刺激資金流向美元資產，美元指數上漲 1.33%。

2. 全球石油需求受到打壓，油價下跌 4.38%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg, 2020/02/10（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/02/07）

三大市場關鍵事件及分析

1. 製造業給力，美股再創新高

美國 1 月製造業採購經理人指數優於預期，從生產、新訂單與出口訂單分項來看，製造業前景樂觀，就業與薪資部分於未來幾個月也有機會大幅轉佳，激勵美股上漲並再創新高。

2. 巴西央行再度降息，未來將轉觀望

巴西央行將政策利率從 4.5% 調降至 4.25%，儘管國內經濟數據依然疲弱，但受到通貨膨脹率升高的影響，未來將轉為觀望模式，進一步降息機率低。

3. 資產波動差很多，別重押單一資產

武漢肺炎看似對風險性資產帶來巨大影響，但從封城前高點至之後的低點，已開發國家股票與新興市場股票分別下跌 3% 與 7.5%，但新興市場債券與全球高收益債券只下跌 0.5% 與 0.8%。

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